Сборная Украины одолела Болгарию в матче группового этапа мужского ЧЕ-2026 по волейболу

Мужская сборная Украины обыграла команду Болгарии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча прошла в Софии и завершилась со счётом 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21).

Помимо Украины и Болгарии, в группе B находятся Польша, Израиль, Северная Македония и Португалия.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.