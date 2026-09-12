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Болгария — Украина, результат матча 12 сентября 2026, счёт 1:3, групповой этап ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Сборная Украины одолела Болгарию в матче группового этапа мужского ЧЕ-2026 по волейболу
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Мужская сборная Украины обыграла команду Болгарии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча прошла в Софии и завершилась со счётом 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21).

ЧЕ-2026 (м) . Группа B. 3-й тур
12 сентября 2026, суббота. 19:00 МСК
Болгария
Окончен
1 : 3
Украина
Болгария: Николов, Петков, Атанасов, Величков, Петков, Аспарухов, Грозданов, Татаров, Желев, Антов, Бардаров, Палев, Колев, Николов
Украина: Дрозд, Плотницкий, Синица, Янчук, Семенюк, Евстратов, Тупчий, Бойко, Полуян, Киселюк, Велецкий, Пампушко, Тонконог, Щуров

Помимо Украины и Болгарии, в группе B находятся Польша, Израиль, Северная Македония и Португалия.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.

Календарь мужского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица мужского ЧЕ-2026 по волейболу
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