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Объявлен состав групп мужского клубного чемпионата мира — 2026

Объявлен состав групп мужского клубного чемпионата мира — 2026
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Организаторы мужского клубного чемпионата мира – 2026 по волейболу объявили составы групп. Турнир пройдёт в Польше с 15 по 20 декабря. В соревнованиях примут участие восемь команд.

Клубный чемпионат мира – 2026

Группа А: «Заверце» (Польша), «Волей Рената» (Бразилия), «Зираат Банккарт» (Турция), «Фулад Сирджан» (Иран).

Группа B: «Перуджа» (Италия), «Джакарта Бхаянгкара» (Индонезия), «Аль-Ахли» (Египет), «Крузейро» (Бразилия).

Победителем клубного чемпионата мира – 2025 стал итальянский волейбольный клуб «Перуджа».

Напомним, в женском клубном чемпионате мира выступят «Озаско» (Бразилия), «Ред Рокетс Кавасаки» (Япония), «Экзачибаши» (Турция), «Альянса Лима» (Перу), «Вакифбанк» (Турция), «Сеси Бауру» (Бразилия), «Аль-Ахли» (Египет), «Жетысу» (Казахстан).

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Новости. Волейбол