Италия уверенно обыграла Грецию на групповом этапе мужского ЧЕ-2026 по волейболу

Мужская сборная Италии уверенно обыграла команду Греции в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча прошла в Модене и завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:16).

Помимо Италии и Греции, в группе A находятся Чехия, Словения, Швеция и Словакия.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.