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Греция — Италия, результат матча 12 сентября 2026, счёт 0:3, групповой этап ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Италия уверенно обыграла Грецию на групповом этапе мужского ЧЕ-2026 по волейболу
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Мужская сборная Италии уверенно обыграла команду Греции в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча прошла в Модене и завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:16).

ЧЕ-2026 (м) . Группа A. 2-й тур
12 сентября 2026, суббота. 22:05 МСК
Греция
Окончен
0 : 3
Италия
Греция: Касампалис, Питакудис, Хандринос, Протопсалтис, Теодосис, Мухлиас, Вулкидис, Галиотос, Раптис, Ваиопулос, Марку, Мухлиас, Циаврас, Чандринос
Италия: Лауренцано, Микьелетто, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Сани, Рыхлицки, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Порро, Сангвинетти, Мати

Помимо Италии и Греции, в группе A находятся Чехия, Словения, Швеция и Словакия.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.

Календарь мужского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица мужского ЧЕ-2026 по волейболу
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