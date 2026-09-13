Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей 12 сентября

12 сентября прошёл очередной игровой день чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках соревновательного дня состоялись матчи группового раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в субботу.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Групповой раунд. Результаты на 12 сентября:

Дания — Нидерланды — 3:0 (25:17, 25:20, 25:20);

Польша — Израиль — 3:0 (25:16, 25:17, 25:18);

Швеция — Чехия — 2:3 (22:25, 23:25, 25:23, 25:17, 13:15);

Франция — Турция — 3:0 (25:19, 25:20, 25:19);

Бельгия — Финляндия — 2:3 (25:23, 20:25, 19:25, 25:23, 10:15);

Болгария — Украина — 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25);

Румыния — Германия — 2:3 (22:25, 23:25, 25:22, 25:15, 13:15);

Греция — Италия — 0:3 (23:25, 23:25, 16:25).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.