Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: расписание матчей на 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, продолжится чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на воскресенье.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Расписание на 13 сентября (время московское):

15:00. Эстония – Дания;

16:00. Португалия – Израиль;

17:00. Словения – Швеция;

17:00. Швейцария – Турция;

18:00. Финляндия – Сербия;

19:00. Северная Македония – Польша;

20:00. Латвия – Франция;

22:05. Италия – Словакия.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.