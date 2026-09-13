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Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: расписание матчей на 13 сентября

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: расписание матчей на 13 сентября
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Сегодня, 13 сентября, продолжится чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на воскресенье.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Расписание на 13 сентября (время московское):

15:00. Эстония – Дания;
16:00. Португалия – Израиль;
17:00. Словения – Швеция;
17:00. Швейцария – Турция;
18:00. Финляндия – Сербия;
19:00. Северная Македония – Польша;
20:00. Латвия – Франция;
22:05. Италия – Словакия.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
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