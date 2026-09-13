Финские волейболисты обыграли Сербию в матче группового этапа чемпионата Европы — 2026

Мужская сборная Финляндии обыграла команду Сербии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:23).

Помимо Финляндии и Сербии, в группе C находятся Дания, Бельгия, Эстония и Нидерланды.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.