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Финляндия — Сербия, результат матча 13 сентября 2026, счёт 3:0, групповой этап ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Финские волейболисты обыграли Сербию в матче группового этапа чемпионата Европы — 2026
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Мужская сборная Финляндии обыграла команду Сербии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:23).

ЧЕ-2026 (м) . Группа C. 3-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 0
Сербия
Финляндия: Ронкайнен, Жбанков, Тюйнисмаа, Суихконен, Кёуккя, Вялимаа, Марттила, Хаапаниеми, Йокела, Савонсалми, Брейлин, Линдквист, Марттила, Иванов
Сербия: Негич, Маринович, Ристич, Ивович, Йовович, Куинджич, Батак, Перич, Машулович, Лубурич, Стефанович, Машулович, Кокеза, Неделькович

Помимо Финляндии и Сербии, в группе C находятся Дания, Бельгия, Эстония и Нидерланды.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.