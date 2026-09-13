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Северная Македония — Польша, результат матча 13 сентября 2026, счёт 0:3, групповой этап ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Мужская сборная Польши обыграла Северную Македонию на групповом этапе ЧЕ-2026 по волейболу
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Мужская команда Польши обыграла сборную Северной Македонии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 25:13).

ЧЕ-2026 (м) . Группа B. 3-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Северная Македония
Окончен
0 : 3
Польша
Северная Македония: Йованов, Гёргиев, Эфремов, Гёргиев, Милев, Ляфтов, Стоянов, Илиев, Маджунков, Илиев, Костик, Мирасчиев, Рицхлиэв, Савовски
Польша: Попивчак, Коменда, Лемански, Леон, Сливка, Шальпук, Семенюк, Гранечны, Форналь, Боладзь, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей

Помимо Польши и Северной Македонии, в группе B находятся Украина, Болгария, Израиль и Португалия.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.