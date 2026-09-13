Мужская сборная Польши обыграла Северную Македонию на групповом этапе ЧЕ-2026 по волейболу

Мужская команда Польши обыграла сборную Северной Македонии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 25:13).

Помимо Польши и Северной Македонии, в группе B находятся Украина, Болгария, Израиль и Португалия.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.