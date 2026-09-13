Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, продолжился Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках игрового дня прошли матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в воскресенье.

Волейбол. Кубок Легенд — 2026, женщины. Результаты 13 сентября:

«Заречье-Одинцово» Московская область — «Ленинградка» Санкт-Петербург — 3:2 (20:25, 25:10, 25:19, 23:25, 16:14);

«Динамо» Москва — «Корабелка» Санкт-Петербург — 1:3 (25:15, 19:25, 21:25, 15:25).

В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс» Казань. В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15). Турнир завершится 27 сентября.