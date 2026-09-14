Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей 13 сентября

13 сентября прошёл очередной игровой день чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках соревновательного дня состоялись матчи группового раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в воскресенье.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Групповой раунд. Результаты на 13 сентября:

Эстония — Дания — 0:3 (26:28, 22:25, 16:25);

Португалия — Израиль — 2:3 (25:19, 20:25, 25:20, 22:25, 7:15);

Словения — Швеция — 3:0 (25:16, 25:21, 25:12);

Швейцария — Турция — 0:3 (23:25, 19:25, 19:25);

Финляндия — Сербия — 3:0 (25:19, 25:21, 25:23);

Северная Македония — Польша — 0:3 (19:25, 16:25, 13:25);

Латвия — Франция — 1:3 (12:25, 16:25, 25:22, 13:25);

Италия — Словакия — 3:1 (25:17, 25:27, 25:10, 25:19).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.