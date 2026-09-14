Итальянские волейболисты обыграли команду Словакии в матче группового этапа ЧЕ-2026

Италия обыграла Словакию в матче 3-го тура группового этапа мужского чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:17, 25:27, 25:10, 25:19).

Помимо сборных Италии и Словакии, в группе A находятся команды Словении, Чехии, Швеции и Греции.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.