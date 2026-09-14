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Италия — Словакия, результат матча 14 сентября 2026, счёт 3:1, групповой этап ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин

Итальянские волейболисты обыграли команду Словакии в матче группового этапа ЧЕ-2026
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Италия обыграла Словакию в матче 3-го тура группового этапа мужского чемпионата Европы по волейболу — 2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:17, 25:27, 25:10, 25:19).

ЧЕ-2026 (м) . Группа A. 3-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 22:05 МСК
Италия
Окончен
3 : 1
Словакия
Италия: Лауренцано, Микьелетто, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Сани, Рыхлицки, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Порро, Сангвинетти, Мати
Словакия: Панко, Ламанек, Анюзек, Палгут, Бартак, Гюлак, Маконьи, Якубик, Рендла, Игнат, Биллич, Селлонг, Фиркаль, Матейчик

Помимо сборных Италии и Словакии, в группе A находятся команды Словении, Чехии, Швеции и Греции.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.

Календарь мужского ЧЕ-2026 по волейболу
Турнирная таблица мужского ЧЕ-2026 по волейболу
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