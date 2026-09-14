Сборная Японии по волейболу выиграла чемпионат Азии и завоевала путёвку на ОИ-2028

Мужская сборная Японии по волейболу стала победителем чемпионата Азии. В решающем матче они обыграли представителей Ирана со счётом 3:0 (25:21, 26:24, 25:23). Японские спортсмены завоевали путёвку на Олимпийские игры — 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе, США.

Японцы выиграли все шесть матчей на турнире. В группе они оказались сильнее Омана (3:1), Бахрейна (3:0) и Австралии (3:0), в четвертьфинале обыграли Индию (3:0), а в полуфинале — Южную Корею (3:0).

Бронзовыми призёрами турнира стали представители Южной Кореи. В матче за третье место они одолели Австралию. Все призёры получили путёвки на чемпионат мира — 2027 в Польше.