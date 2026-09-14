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«Жёсткая десяточка». Либеро «Заречья» оценила победу в матче с «Ленинградкой»

«Жёсткая десяточка». Либеро «Заречья» оценила победу в матче с «Ленинградкой»
Комментарии

Либеро «Заречья-Одинцово» Валерия Перова оценила победу своей команды в матче с «Ленинградкой» в рамках группового этапа женского Кубка Легенд.

Кубок Легенд (ж) . Группа Б. 5-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 2
Ленинградка
Санкт-Петербург
Заречье-Одинцово: Павлович, Купряшкина, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Бярда, Лазарева, Младенович, Хабибрахманова, Сперскайте, Манжосова, Бирюкова, Перова
Ленинградка: Любушкина, Юрьева, Мишагина, Лялина, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Соболева, Шубина, Булгакова, Геращенкова, Озерова, Богданова

«Ленинградка» – очень цепкая команда. Как только они начали проявлять эмоции, остановить их стало сложно. Наша очень большая ошибка в том, что мы позволили довести дело до тай-брейка, имея преимущество 2:1 по партиям. Это же было и с Москвой. В четвёртой партии как будто не хватает концентрации, не хватает приключений. Это играет по нервам, по нервам болельщиков. Слава Богу, мы выиграли, посмотрим, чего не хватает, где добавить, и это всё даст нам толчок к правильным действиям, и мы будем заканчивать игры 3:0 или 3:1.

Пять с плюсом поставлю за характер. Проигрывать 0:5 в пятой партии и в итоге одержать победу в матче – дорогого стоит. Очень благодарна девчонкам за эти 15 минут, собрались, сжали волю в кулак и пошли до конца. Здесь даже не пять с плюсом, а жёсткая десяточка», –