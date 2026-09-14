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Доигровщица московского «Динамо» рассказала о поражении в матче с «Корабелкой»

Доигровщица московского «Динамо» рассказала о поражении в матче с «Корабелкой»
Комментарии

Доигровщица московского «Динамо» Полина Ковалёва прокомментировала поражение своей команды в матче с петербургской «Корабелкой» в рамках женского Кубка Легенд.

Кубок Легенд (ж) . Группа Б. 5-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Корабелка
Санкт-Петербург
Динамо М: Маршавина, Юникова, Чернова, Енина, Егоровцева, Малишевская, Ковалёва, Бровкина, Гатина, Сикачёва, Шевчук, Масалева, Столбова, Синицына
Корабелка: Суворова, Нестерова, Исакова, Захарова, Филиппова, Халецкая, Черняева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Бельтюкова

«Никогда не хочется ссылаться на усталость или какую-то позднюю игру. У нас выбыла наша основная связка, которая уверена в себе, чувствует наших нападающих. Но мы, правда, подустали. Чувствуется, что не хватало эмоций, а это 50% нашей игры. Я надеюсь, что мы сейчас чуть-чуть отдохнём и завтра с новыми силами будем бороться с «Заречьем».

Хотелось бы пожелать, чтобы даже в таких играх мы всё равно могли собираться и бороться до ко