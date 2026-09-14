Доигровщица московского «Динамо» рассказала о поражении в матче с «Корабелкой»

Доигровщица московского «Динамо» Полина Ковалёва прокомментировала поражение своей команды в матче с петербургской «Корабелкой» в рамках женского Кубка Легенд.

«Никогда не хочется ссылаться на усталость или какую-то позднюю игру. У нас выбыла наша основная связка, которая уверена в себе, чувствует наших нападающих. Но мы, правда, подустали. Чувствуется, что не хватало эмоций, а это 50% нашей игры. Я надеюсь, что мы сейчас чуть-чуть отдохнём и завтра с новыми силами будем бороться с «Заречьем».

Хотелось бы пожелать, чтобы даже в таких играх мы всё равно могли собираться и бороться до ко