«Очень полезная игра для нас». Суворова – о победе «Корабелки» в матче с «Динамо»

Блокирующая «Корабелки» Наталья Суворова оценила игру своей команды в матче с московским «Динамо» в рамках женского Кубка Легенд. Встреча завершилась со счётом 3:1 (15:25, 25:19, 25:21, 25:15) в пользу петербургского клуба.

«Всегда приятно выигрывать у такой команды, как «Динамо». Много чего получилось сегодня, особенно после первой партии. Из-за того, что нам счёт позволял, сыграли много всего – крест, узкие мячи, на подаче рисковали. Была очень хорошая, полезная игра для нас.

Особенных корректировок после проигранной партии не было, мы продолжали делать то, что должны. Корректировки были у «Динамо», так как у них выпала основная связка – это нам помогло.

Установку тренера на 100% выполнить сложно, всегда можно придраться к чему-либо. Но мне кажется, что в целом, мы сегодня справились», – приводит слова Суворовой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.