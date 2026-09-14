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«Очень полезная игра для нас». Суворова – о победе «Корабелки» в матче с «Динамо»

«Очень полезная игра для нас». Суворова – о победе «Корабелки» в матче с «Динамо»
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Блокирующая «Корабелки» Наталья Суворова оценила игру своей команды в матче с московским «Динамо» в рамках женского Кубка Легенд. Встреча завершилась со счётом 3:1 (15:25, 25:19, 25:21, 25:15) в пользу петербургского клуба.

Кубок Легенд (ж) . Группа Б. 5-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Корабелка
Санкт-Петербург
Динамо М: Маршавина, Юникова, Чернова, Енина, Егоровцева, Малишевская, Ковалёва, Бровкина, Гатина, Сикачёва, Шевчук, Масалева, Столбова, Синицына
Корабелка: Суворова, Нестерова, Исакова, Захарова, Филиппова, Халецкая, Черняева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Бельтюкова

«Всегда приятно выигрывать у такой команды, как «Динамо». Много чего получилось сегодня, особенно после первой партии. Из-за того, что нам счёт позволял, сыграли много всего – крест, узкие мячи, на подаче рисковали. Была очень хорошая, полезная игра для нас.

Особенных корректировок после проигранной партии не было, мы продолжали делать то, что должны. Корректировки были у «Динамо», так как у них выпала основная связка – это нам помогло.

Установку тренера на 100% выполнить сложно, всегда можно придраться к чему-либо. Но мне кажется, что в целом, мы сегодня справились», – приводит слова Суворовой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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