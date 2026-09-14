Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: расписание матчей на 14 сентября

Сегодня, 14 сентября, продолжится чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на понедельник.
Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Расписание на 14 сентября (время московское):
16:00. Украина – Португалия;
17:00. Словакия – Чехия;
17:00. Сербия – Нидерланды;
17:00. Германия – Швейцария;
19:00. Болгария – Израиль;
20:00. Эстония – Бельгия;
20:00. Румыния – Турция;
22:00. Словения – Греция.
Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.