Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: расписание матчей на 14 сентября

Сегодня, 14 сентября, продолжится чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на понедельник.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Расписание на 14 сентября (время московское):

16:00. Украина – Португалия;

17:00. Словакия – Чехия;

17:00. Сербия – Нидерланды;

17:00. Германия – Швейцария;

19:00. Болгария – Израиль;

20:00. Эстония – Бельгия;

20:00. Румыния – Турция;

22:00. Словения – Греция.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.