Волейболист Тимофей Бенкович объяснил, почему хотел бы вернуться из Европы в Россию

Российский волейболист Тимофей Бенкович, ныне выступающий за болгарскую «Монтану», рассказал, намерен ли остаться в Европе в будущем.

– Обсуждалось ли твоё возвращение в Россию после сезона? Или ты намерен задержаться в Европе?

– Я бы сказал так: с одной стороны, мне хочется поиграть в Европе. Особенно попробовать себя в итальянском чемпионате. Но, с другой стороны, я понимаю, что в России лига не хуже. С каждым годом чемпионат растёт, растут и амбиции клубов. Поэтому именно сейчас я бы не хотел задерживаться в Европе. Даже несмотря на то, что там можно поучаствовать в Лиге чемпионов и других еврокубках. Я верю, что и к нам это тоже всё скоро вернётся.

Поэтому я бы всё-таки хотел играть в России, в хорошем клубе. Желательно, конечно, в «Локомотиве» (улыбается). Чего я и буду добиваться! Надеюсь, что всё сбудется и меня оставят в составе «Локо». Потому что новосибирский «Локомотив» – это гранд российского волейбола. Здесь мне нравится абсолютно всё! Тем более что у меня здесь семья. Несмотря на то что я сам из Москвы, у меня родители постоянно путешествуют вместе со мной. Выезжают практически на все игры, — сказал Бенкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.