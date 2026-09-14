«Невероятное мастерство». Бенкович — об игре Пламена Константинова на тренировках

Российский волейболист Тимофей Бенкович, ныне выступающий за болгарскую «Монтану», высоко оценил мастерство тренера новосибирского «Локомотива» Пламена Константинова на тренировках.

«Даже сейчас на тренировках Пламен Константинов может встать в приём и довести на нос связующему. Или впечатляет, когда связующий пасует Пламену, он выворачивает кисть так, что она смотрит на левую трибуну, а мяч летит в правую. Это, конечно, невероятное мастерство.

Но, к счастью или к сожалению, мне не удалось застать игру Пламена. То есть я не настолько рано начал интересоваться волейболом», — сказал Бенкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.