Бенкович: я бы хотел играть в «Локомотиве», даже если бы был четвёртым доигровщиком

Российский волейболист Тимофей Бенкович, ныне выступающий за болгарскую «Монтану», признался, что хотел бы продолжить выступление в «Локомотиве.

«Честно вам скажу, что я бы очень хотел играть в «Локомотиве». Даже если бы я был четвёртым доигровщиком. Но когда я разговаривал с Пламеном и спросил, почему он меня не оставляет, ведь я второй год с командой, полсезона провёл в Суперлиге; он ответил, что в основной команде есть сильные игроки, которых я пока не могу переиграть. А оставлять меня сидеть в запасе он не хочет. Поэтому Пламен дал мне шанс поиграть в Европе. Сначала я, конечно, расстроился. Но сейчас уже рад, что он меня не оставил. Потому что всё-таки в Болгарии мне предстоит отыграть весь сезон и набираться опыта. Наверное, это будет более полезно с точки зрения моего перехода на взрослый уровень», — сказал Бенкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.