Российский волейболист Тимофей Бенкович назвал лучшего в мире доигровщика

Российский волейболист Тимофей Бенкович, ныне выступающий за болгарскую «Монтану», назвал лучшего доигровщика в мире, отметив игру француза Тревора Клевено.

«Когда я начал увлекаться и смотреть матчи разных чемпионатов, в основном итальянского и российского, мне очень нравились действия Нгапета. То, как он владеет мячом, как подставляет руки и чувствует всё поле.

Прямо сейчас мне больше всех нравится французский доигровщик Тревор Клевено. Это гениальный игрок с превосходной техникой и таким же мышлением, который очень хорошо чувствует мяч и владеет кистью. Это дорогого стоит. Он может ударить хоть откуда, попасть по кончику мизинца и выиграть очко. Как это было на Олимпиаде: Тревор сыграл пайп с неудобного мяча и забил в четвёртый метр! Это было что-то на грани фантастики. Однако сейчас в Лиге наций с новыми правилами о задержке мяча подобное стало проблематично сделать. Ему столько ошибок насвистели!» — сказал Бенкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.