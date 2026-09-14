Мужская сборная Сербии на тай-брейке обыграла Нидерланды на групповом этапе ЧЕ-2026

Волейболисты сборной Сербии обыграли Нидерланды в матче 3-го тура группы С чемпионата Европы – 2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15).

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026, мужчины. Групповой этап:

Сербия – Нидерланды – 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15).

Помимо Нидерландов и Сербии, в группе C находятся Финляндия, Дания, Бельгия, Эстония.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.