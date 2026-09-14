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Мужская сборная Сербии на тай-брейке обыграла Нидерланды на групповом этапе ЧЕ-2026

Мужская сборная Сербии на тай-брейке обыграла Нидерланды на групповом этапе ЧЕ-2026
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Волейболисты сборной Сербии обыграли Нидерланды в матче 3-го тура группы С чемпионата Европы – 2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15).

ЧЕ-2026 (м) . Группа C. 3-й тур
14 сентября 2026, понедельник. 17:00 МСК
Сербия
Окончен
3 : 2
Нидерланды
Сербия: Негич, Маринович, Ристич, Ивович, Йовович, Куинджич, Батак, Перич, Машулович, Лубурич, Стефанович, Машулович, Кокеза, Неделькович
Нидерланды: Коренблек, Ахьи, Мейс, Тёйнстра-мл., Плак, Беркхаут, Копс, Бак, Вортелбур, Эббелар, Клок, Вилтенбург, Хельд, Алексов

Волейбол. Чемпионат Европы – 2026, мужчины. Групповой этап:

Сербия – Нидерланды – 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15).

Помимо Нидерландов и Сербии, в группе C находятся Финляндия, Дания, Бельгия, Эстония.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши, которая в финале чемпионата Европы – 2023 обыграла Италию со счётом 3:0.

Таблица чемпионат Европы - 2026
Календарь чемпионата Европы - 2026
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