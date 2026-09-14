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Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей 14 сентября

Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: результаты матчей 14 сентября
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Сегодня, 14 сентября, продолжился Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках игрового дня прошли матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в понедельник.

Волейбол. Кубок Легенд — 2026, женщины. Результаты 14 сентября:

«Корабелка» Санкт-Петербург – «Ленинградка» Санкт-Петербург – 1:3 (25:27, 20:25, 25:20, 24:26);

«Динамо» Москва – «Заречье-Одинцово» Московская область – 2:3 (18:25, 25:22, 20:25, 25:18, 13:15).

В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс» Казань. В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15). Турнир завершится 27 сентября.

Таблица Кубка Легенд - 2026
Календарь Кубка Легенд - 2026
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