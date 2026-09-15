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Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей 14 сентября

Чемпионат Европы по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей 14 сентября
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14 сентября прошёл очередной игровой день чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках соревновательного дня состоялись матчи группового раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в понедельник.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Групповой раунд. Результаты на 14 сентября:

Украина – Португалия – 3:0 (25:18, 25:18, 25:19);

Словакия – Чехия – 0:3 (21:25, 14:25, 20:25);

Сербия – Нидерланды – 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15);

Германия – Швейцария – 3:1 (25:19, 25:17, 22:25, 25:21);

Болгария – Израиль – 3:1 (23:25, 25:22, 25:15, 25:20);

Эстония – Бельгия – 1:3 (17:25, 25:18, 21:25, 14:25);

Румыния – Турция – 3:1 (25:19, 25:21, 20:25, 25:18);

Словения – Греция – 1:3 (18:25, 25:19, 23:25, 19:25).

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Таблица чемпионата Европы - 2026
Календарь чемпионата Европы - 2026
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