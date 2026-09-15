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Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: расписание матчей на 15 сентября

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: расписание матчей на 15 сентября
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Сегодня, 15 сентября, продолжится чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на вторник.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Расписание на 15 сентября (время московское):

16:00. Северная Македония – Португалия;

17:00. Греция – Швеция;

17:00. Бельгия – Дания;

17:00. Латвия – Швейцария;

19:00. Польша – Украина;

20:00. Нидерланды – Финляндия;

20:00. Франция – Германия;

22:00. Чехия – Италия.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Таблица чемпионата Европы - 2026
Календарь чемпионата Европы - 2026
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