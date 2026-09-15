Российская волейболистка Кобзарь рассказала, почему решила продолжить карьеру в США

21-летняя российская волейболистка Виктория Кобзарь рассказала, почему приняла решение продолжить карьеру в США. Виктория будет играть в американской лиге MLV в составе команды «Вегас».

– Вика, в прошлом году мы тоже говорили с тобой перед началом сезона. Тогда ты собиралась в Турцию, сейчас – в Америку. Расскажи, почему выбрала именно американскую лигу для продолжения своей карьеры?

– Я путешествую по разным странам с 17 лет. Началось всё с Франции, затем была Италия, потом – Турция и Россия. Поэтому для меня уже привычно менять страну каждый год. Каждый раз это новый опыт. Также мне всегда был интересен американский чемпионат, точнее сам волейбол там. Потому что Америка – это вообще удивительная страна в плане волейбола. У них никогда не было профессиональных лиг, но при этом постоянно были классные игроки в сборной, команды периодически занимали призовые места. Мне кажется, что в Америке очень интересная система подготовки, которая станет полезным опытом для меня. Пока я молодая, хочу многому научиться.

Думаю, что время, проведённое там, будет продуктивно для меня. Тем более в этом сезоне я планирую попасть в сборную. Поэтому будет здорово научиться чему-то новому, посмотреть на другой волейбол, – сказала Кобзарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.