Волейболистка Кобзарь: мой международный опыт наверняка будет полезен сборной России

21-летняя российская волейболистка Виктория Кобзарь поделилась мнением, как её опыт игры в зарубежных клубах может быть полезен для сборной России.

«Мне кажется, в сборной на данный момент было бы практично иметь связующего, который играет в иностранных чемпионатах, который знает, как взаимодействовать с девчонками, выступающими за границей. Говорю сейчас про Таню Толок, Арину Федоровцеву, Марину Маркову. Там всё-таки более скоростной волейбол, нежели в российском чемпионате.

Там более динамичная и разнообразная игра, потому что связующие часто подключают центральных, даже из нестандартных положений. Мне кажется, что связующему полезно уметь быстро адаптироваться под любых игроков, а также играть в разных ситуациях, с разными мячами. К российскому волейболу всегда можно вернуться, а пока я молодая, нужно попробовать всё. Опять же, мой международный опыт наверняка будет полезен сборной России», — сказала Кобзарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.