Виктория Кобзарь: за пять лет ни разу не встречала негативного отношения к русскому языку

21-летняя российская волейболистка Виктория Кобзарь рассказала, как долго принимала решение поменять клуб и переехать в США. Спортсменка теперь будет выступать за команду «Вегас».

– Когда ты впервые узнала о варианте с Америкой? И как долго принимала решение, учитывая обстановку в мире?

– На самом деле, долго не думала. Потому что, повторюсь, этот чемпионат мне интересен. Волейбол там быстрый, скоростной и защитный. Поэтому, как только узнала о предложении, мы с родителями приняли решение — надо ехать.

А что же касается ситуации в мире, я уже пять лет путешествую по разным странам и ещё ни разу не встречала никакого негативного отношения ни к себе, ни к русскому языку, на котором разговариваю. Поэтому мне не страшно. Люди везде есть как хорошие, так и плохие. Наоборот, рада знакомиться с иностранцами и показывать им, что в нашей стране есть хорошие люди, что мы ничем не отличаемся друг от друга», — сказала Кобзарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.