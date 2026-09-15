Российская волейболистка объяснила, почему не смогла закрепиться в чемпионате Турции

Российская волейболистка Виктория Кобзарь рассказала, почему ей не удалось закрепиться в клубе турецкой лиги «Айдын Бююкшехир».

«Для тех, кто не знает, скажу, что в Турции одновременно на площадке могут находиться только три легионера. Поэтому там всегда огромная конкуренция между иностранными игроками вне зависимости от амплуа. Получается, когда я приехала в клуб, нас стало пятеро: четверо нападающих и я. Из-за того, что иностранные нападающие оказались сильнее турецких, они чаще выходили в составе. Для меня места на площадке, естественно, уже не было. Поэтому сезон в Турции сложился так, что мне не хватало игрового времени.

Однако это тоже опыт. Я всё равно играла против турецких топ-команд. На себе прочувствовала мощь Мелиссы Варгас, Алины Федоровцевой с её подачей, Марины Марковой, которая нападает поверх тройного блока и попадает в пятый метр. Я посмотрела на это всё, сопоставила свои силы. Когда играешь не с такими сильными нападающими, всё намного легче. Однако, когда на другой стороне игроки мирового класса, появляется интерес. Ты должен найти варианты: как забить, как обвести блокирующих. Потому что, когда против тебя двойной блок, причём ставят его Зехра Гюнеш и Марина Маркова, шансов нет. Надо искать другие возможности. Поэтому в Турции всё равно было интересно и очень полезно в плане опыта игры с такими нападающими», – сказала Кобзарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.