Виктория Кобзарь рассказала, чем был полезен опыт игры за саратовский «Протон»

21-летняя российская волейболистка Виктория Кобзарь рассказала, чем ей запомнилась работа в саратовском клубе «Протон».

– В прошлом сезоне ты тоже работала с тренером, который был связующим. Я говорю про Юрия Маричева в «Протоне». Что ты взяла от работы с ним?

– Юрий Маричев – очень хороший тренер в плане техники. Может подсказать много нюансов, на которые ты никогда не обратил бы внимания. И это не только про передачу. Например, он играл в «Дорожнике» под руководством Валерия Ивановича Кравченко, который был признан лучшим блокирующим во времена СССР. Поэтому мы узнали ещё много нюансов по технике блока: как поставить руки, как выбрать место. То есть в «Протоне» я много узнала каких-то технических моментов. Это был, безусловно, полезный опыт, – сказала Кобзарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.