15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Заречье-Одинцово» и «Динамо» вышли в «Финал четырёх» Кубка Легенд

«Заречье-Одинцово» и «Динамо» вышли в «Финал четырёх» Кубка Легенд
Комментарии

В Анапе завершился групповой этап женского Кубка Легенд для «Заречья-Одинцово», московского «Динамо», петербургских «Корабелки» и «Ленинградки». В «Финал четырёх» турнира с первого места вышло «Заречье-Одинцово», со второго — «Динамо».

Команды сыграли матчи в два круга с 7 по 14 сентября. Полуфиналисты набрали по 12 очков, «Корабелка» заработала 7 очков, «Ленинградка» — 5 очков.

Напомним, для группы А продолжается отборочный этап. «Динамо Ак-Барс», «Тулица», «Уралочка-НТМК» и «Локомотив» уже сыграли один круг в Екатеринбурге с 7 по 9 сентября. Второй круг запланирован с 18 по 20 сентября в Калининграде.

Материалы по теме
«Пока молодая, нужно всё пробовать!» Российская волейболистка будет играть за Лас-Вегас
Эксклюзив
«Пока молодая, нужно всё пробовать!» Российская волейболистка будет играть за Лас-Вегас
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android