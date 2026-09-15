«Заречье-Одинцово» и «Динамо» вышли в «Финал четырёх» Кубка Легенд

В Анапе завершился групповой этап женского Кубка Легенд для «Заречья-Одинцово», московского «Динамо», петербургских «Корабелки» и «Ленинградки». В «Финал четырёх» турнира с первого места вышло «Заречье-Одинцово», со второго — «Динамо».

Команды сыграли матчи в два круга с 7 по 14 сентября. Полуфиналисты набрали по 12 очков, «Корабелка» заработала 7 очков, «Ленинградка» — 5 очков.

Напомним, для группы А продолжается отборочный этап. «Динамо Ак-Барс», «Тулица», «Уралочка-НТМК» и «Локомотив» уже сыграли один круг в Екатеринбурге с 7 по 9 сентября. Второй круг запланирован с 18 по 20 сентября в Калининграде.