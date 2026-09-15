«Проверка боем». Филиштинская — о поражении «Корабелки» в Кубке Легенд

Связующая «Корабелки» Ирина Филиштинская прокомментировала поражение своей команды в матче с «Ленинградкой» в рамках группового этапа женского Кубка Легенд. Оба клуба не смогли пробиться в «Финал четырёх» турнира.

«Если говорить в целом, получилась очень хорошая проверка боем. Были обидные поражения, но как команда мы держались, такое становление — это первый шаг на пути к чемпионату России.

По сегодняшней игре могу сказать, что, наверное, после вчерашней не хватило эмоций. Да, усталость, но устали все — здесь все в одинаковых условиях. Сегодня концентрацию нужно было держать ещё больше, вдвойне. В каких-то моментах прямо потерялись, произошёл какой-то расфокус: и пытались, и боролись, и продолжали биться, но немного стабильнее оказалась «Ленинградка». Где-то ноги уже не двигаются, где-то голова просто плывёт. Вот на этих моментах и поплыли. Сложно было сегодня. Не хватало эмоциональной составляющей. Если бы чуть добавили эмоций, думаю, мы бы дотянули этот матч.

Хочется уже немножко выдохнуть, передохнуть, но опять же скажу, что турнир очень интересный. Для нас он прошёл очень продуктивно, поэтому мы будем брать из этого только плюсы и работать дальше. И уже видно, над чем работать, где нужно прибавлять. С каждой игрой у нас это получалось всё лучше и лучше», — приводит слова Филиштинской пресс-служба ВФВ на официальном сайте.