Япония выиграла чемпионат Азии и получила путёвку на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе

Мужская сборная Японии по волейболу стала победителем чемпионата Азии. В финале команда обыграла сборную Ирана со счётом 3:0 (25:21, 26:24, 25:23). Эта победа позволила японцам получить путёвку на Олимпийские игры — 2028 в Лос-Анджелесе.

Для Японии эта победа стала второй подряд в азиатском первенстве. Бронзовые медали турнира завоевала сборная Южной Кореи.

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола приняла решение допустить до соревнований российские сборные. Однако международные турниры в текущем году национальные команды из России пропускают. Мужская сборная России также не выступит на чемпионате мира — 2027 в Польше.