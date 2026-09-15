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Сборная Бразилии выиграла чемпионат Южной Америки и отобралась на Олимпийские игры

Сборная Бразилии выиграла чемпионат Южной Америки и отобралась на Олимпийские игры
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Женская сборная Бразилии по волейболу выиграла чемпионат Южной Америки. В финале команда обыграла Аргентину со счётом 3:0 (26:24, 25:19, 25:16). Для бразильянок эта победа стала 16-й подряд в южноамериканском первенстве и позволила команде получить путёвку на Олимпийские игры — 2028 в Лос-Анджелесе.

Бразилия стала шестой сборной, отобравшейся на предстоящую Олимпиаду. В Лос-Анджелесе также сыграют национальные команды США (на правах хозяйки турнира) и чемпионы континентов: Канада, Таиланд, Египет и Турция. Ещё шесть команд отберутся позднее: три сборные — по результатам чемпионата мира — 2027, три — по мировому рейтингу.

Напомним, 8 июля 2026 года Международная федерация волейбола приняла решение допустить до соревнований российские сборные. Однако международные турниры в текущем году национальные команды из России пропускают.

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