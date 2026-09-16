Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: результаты матчей на 15 сентября

Во вторник, 15 сентября, прошёл очередной игровой день чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках соревновательного дня состоялись матчи группового раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Групповой раунд. Результаты на 15 сентября:

Северная Македония – Португалия – 0:3 (13:25, 20:25, 20:25);

Греция – Швеция – 3:1 (25:23, 25:21, 17:25, 25:20);

Бельгия – Дания – 3:1 (19:25, 25:10, 25:19, 25:23);

Латвия – Швейцария – 1:3 (22:25, 19:25, 25:16, 22:25);

Польша – Украина – 3:0 (25:20, 25:13, 25:22);

Нидерланды – Финляндия – 2:3 (25:18, 21:25, 26:24, 20:25, 11:15);

Франция – Германия – 3:0 (25:21, 25:17, 25:19);

Чехия – Италия – 1:3 (25:23, 16:25, 20:25, 20:25).