Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: расписание матчей на 16 сентября

Сегодня, 16 сентября, продолжится чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на среду.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Расписание на 16 сентября (время московское):

16:00 — Израиль — Северная Македония;

17:00 — Швеция — Словакия;

17:00 — Дания — Сербия;

17:00 — Турция — Латвия;

19:00 — Польша — Болгария;

20:00 — Нидерланды — Эстония;

20:00 — Франция — Румыния;

22:00 — Чехия — Словения.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.