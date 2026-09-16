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Российские пляжники выступят на чемпионате Европы до 18 лет впервые после отстранения

Российские пляжники выступят на чемпионате Европы до 18 лет впервые после отстранения
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Россияне выступят на чемпионате Европы — 2026 по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования пройдут в турецком Измире с 16 по 20 сентября. Для российских пляжников этот чемпионат станет первым международным турниром после отстранения.

На чемпионате Европы Россия будет представлена двумя парами: Владимир Климов и Кирилл Александров и Надежда Пономарёва и София Васильева.

Климов в паре с Дмитрием Ермаковым является победителем Российско-Китайских игр, первенства России до 19 лет, серебряным призёром Спартакиады учащихся до 18 лет. Его партнёр на чемпионате Европы Кирилл Александров в паре с Ярославом Киселёвым стал победителем Спартакиады до 18 лет и первенства России до 17 лет.

Пономарёва и Васильева – победительницы Спартакиады до 18 лет, бронзовые призёры первенства России до 19 лет.

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