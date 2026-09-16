«Хорошо, что Женя Гребенников уехал очень далеко». Сапожков — о самом неудобном сопернике

Диагональный московского «Динамо» и сборной России Максим Сапожков рассказал, какой игрок из других клубов российской Суперлиги является для него самым неудобным соперником.

«Когда подаю — тяжелее всего выбить с приёма было Женю Гребенникова. Кажется, он один мог перекрыть всю площадку! Я пытался брать силой, но другие наши ребята в конце концов переходили против него на укороченный вариант подачи. Хорошо, что Женя уехал очень далеко, в Японию, и в предстоящем сезоне уже не будет играть в Суперлиге.

Если говорить о блоке — сложнее всего, наверное, в прошлом сезоне было противостоять питерскому блоку. Они сильно наседали на меня, так как понимали, что от моей уверенности в матче зависит многое. И поэтому пытались с самого начала меня зачехлить и выбить из правильного психологического состояния.

В полуфинальной серии плей-офф чемпионата России они просто не давали мне свободно вздохнуть на протяжении всех матчей. К счастью, с подсказками и поддержкой главного тренера мне удалось оперативно немного перестроить свою игру — и в итоге стало полегче», – приводит слова Сапожкова «Легалбет».