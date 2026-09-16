«Все просто обалдеют». Папазов — о реакции иностранцев на уровень сборной России

Диагональный «Ярославича» Виталий Папазов после сезона в чемпионате Катара рассказал, заметил ли изменения в российской Суперлиге за последний год, а также высказал предположения о реакции иностранцев на российских волейболистов после возвращения на международную арену.

«Пока нет, но этот сезон точно внесёт эти изменения. Нас вернули на международные соревнования, а это значит, что у людей появится дополнительная мотивация. Игроки захотят не только бороться за трофеи, но и за место в национальной команде, тем более что есть шанс поехать на Олимпийские игры. Будет интересно следить за борьбой как в верхней, так в нижней части турнирной таблицы. Несмотря на то что нас изолировали от остального мира, все пашут и уровень Суперлиги не падает, а только растёт, и для этого нам даже не нужны еврокубки. Это очень радует.

Когда вернёмся на международную арену, все просто обалдеют, когда мы привезём пять-шесть новых игроков, которые будут на голову сильнее зарубежных волейболистов. У нас появятся новые имена. Иностранцы будут в шоке от прыжков Лабинского, которые мы сами видим уже года три», – приводит слова Папазова «БО Спорт».