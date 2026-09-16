Российскую волейболистку Шубину внесли в базу «Миротворца»*

Данные российской волейболистки Варвары Шубиной, выступающей за «Ленинградку» (Санкт-Петербург), внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Причиной стало её участие во II Cпартакиаде народов России, где, в том числе, соревновались спортсмены из Крыма, ЛНР и ДНР. 24-летнюю волейболистку обвиняют в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, публичной поддержке РФ.

«Варвара Шубина как игрок сборной Санкт-Петербурга (сформирована из игроков волейбольной команды «Ленинградка») принимала участие в II спартакиаде народов России», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Миротворца»*.

* – запрещён на территории Российской Федерации.