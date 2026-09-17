Мужская сборная Словении одолела Чехию в матче ЧЕ-2026 среди мужчин по волейболу

Мужская сборная Словении по волейболу одолела Чехию в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2026. Встреча, которая прошла в Италии, завершилась со счётом 3:1 (24:26, 25:13, 27:25, 25:23) в пользу словенской команды.

Обе команды находятся в группе А. Помимо них, в этой группе располагаются Италия, Греция, Швеция и Словакия. После этого матча в активе Словении девять очков, у Чехии — восемь. Команды завершили своё выступление в групповой стадии.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.