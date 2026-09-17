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Чехия — Словения, результат матча 16 сентября 2026, счёт 1:3, групповой этап, чемпионат Европы 2026 по волейболу среди мужчин

Мужская сборная Словении одолела Чехию в матче ЧЕ-2026 среди мужчин по волейболу
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Мужская сборная Словении по волейболу одолела Чехию в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2026. Встреча, которая прошла в Италии, завершилась со счётом 3:1 (24:26, 25:13, 27:25, 25:23) в пользу словенской команды.

ЧЕ-2026 (м) . Группа A. 5-й тур
16 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 3
Словения
Чехия: Павличек, Драгоневский, Моник, Бенда, Свобода, Бартунек, Вашина, Пастрняк, Шотола, Климеш, Индра, Роман, Клаймон, Зайичек
Словения: Паенк, Планиншич, Козамерник, Маровт, Брачко, Шталекар, Окроглич, Ковачич, Урнаут, Можич, Муянович, Кржич, Найдич, Шен

Обе команды находятся в группе А. Помимо них, в этой группе располагаются Италия, Греция, Швеция и Словакия. После этого матча в активе Словении девять очков, у Чехии — восемь. Команды завершили своё выступление в групповой стадии.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
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