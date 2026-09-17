Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: результаты матчей на 16 сентября

В среду, 16 сентября, прошёл очередной игровой день чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках соревновательного дня состоялись матчи группового раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Групповой раунд. Результаты на 16 сентября:

Израиль – Северная Македония – 0:3 (21:25, 23:25, 22:25);

Швеция – Словакия – 3:1 (19:25, 25:23, 25:21, 25:19);

Дания – Сербия – 2:3 (25:19, 25:21, 21:25, 23:25, 14:16);

Турция – Латвия – 1:3 (24:26, 25:23, 24:26, 16:25);

Польша – Болгария – 3:2 (25:20, 29:31, 23:25, 25:19, 18:20);

Нидерланды – Эстония – 1:3 (25:27, 22:25, 25:18, 23:25);

Франция – Румыния – 2:3 (25:16, 27:25, 20:25, 33:35, 12:15);

Чехия – Словения – 1:3 (26:24,13:25, 25:27, 23:25).