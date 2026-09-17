Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: расписание матчей на 17 сентября
Сегодня, 17 сентября, продолжится чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на четверг.
Волейбол.Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Расписание на 17 сентября (время московское):
- 17:00. Словакия — Греция;
- 17:00. Сербия — Бельгия;
- 20:00. Финляндия — Эстония;
- 22:05. Италия — Словения.
Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.
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