15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: расписание матчей на 17 сентября

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: расписание матчей на 17 сентября
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, продолжится чемпионат Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на четверг.

Волейбол.Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Расписание на 17 сентября (время московское):

  • 17:00. Словакия — Греция;
  • 17:00. Сербия — Бельгия;
  • 20:00. Финляндия — Эстония;
  • 22:05. Италия — Словения.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь ЧЕ-2026
Турнирная таблица ЧЕ-2026
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: Лига Европы, РПЛ, УНИКС — «Зенит» и волейбольный ЧЕ
Топ-матчи четверга: Лига Европы, РПЛ, УНИКС — «Зенит» и волейбольный ЧЕ
Комментарии