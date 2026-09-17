15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Мужская сборная США выиграла чемпионат Северной Америки по волейболу

Мужская сборная США выиграла чемпионат Северной Америки по волейболу
Комментарии

Мужская сборная США по волейболу выиграла чемпионат Северной Америки — 2026, который проходил в канадском Монктоне. В финальном матче они обыграли команду Канады со счётом 3:2 (25:19, 26:24, 25:27, 17:25, 15:13).

Третье место заняла Куба, обыгравшая Доминикану 3:0 (25:22, 25:19, 26:24). Все призёры соревнований получили прямые путёвки на ЧМ-2027.

При этом второе место Канады не дало ей прямой билет на Олимпиаду-2028. По правилам турнира путёвку от Северной Америки в Лос-Анджелес разыграют в дополнительном квалификационном турнире, который пройдёт в формате «Финала четырёх» 19-20 сентября. В нём примут участие четыре сильнейшие команды по итогам чемпионата, за исключением США, поскольку они автоматически попадают на Олимпиаду как хозяева. В полуфиналах отбора на Олимпиаду Канада сыграет с Мексикой, а Куба — с Доминиканой.

Материалы по теме
«Пока молодая, нужно всё пробовать!» Российская волейболистка будет играть за Лас-Вегас
Эксклюзив
«Пока молодая, нужно всё пробовать!» Российская волейболистка будет играть за Лас-Вегас