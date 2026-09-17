Мужская сборная США выиграла чемпионат Северной Америки по волейболу

Мужская сборная США по волейболу выиграла чемпионат Северной Америки — 2026, который проходил в канадском Монктоне. В финальном матче они обыграли команду Канады со счётом 3:2 (25:19, 26:24, 25:27, 17:25, 15:13).

Третье место заняла Куба, обыгравшая Доминикану 3:0 (25:22, 25:19, 26:24). Все призёры соревнований получили прямые путёвки на ЧМ-2027.

При этом второе место Канады не дало ей прямой билет на Олимпиаду-2028. По правилам турнира путёвку от Северной Америки в Лос-Анджелес разыграют в дополнительном квалификационном турнире, который пройдёт в формате «Финала четырёх» 19-20 сентября. В нём примут участие четыре сильнейшие команды по итогам чемпионата, за исключением США, поскольку они автоматически попадают на Олимпиаду как хозяева. В полуфиналах отбора на Олимпиаду Канада сыграет с Мексикой, а Куба — с Доминиканой.