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Сербия — Бельгия, результат матча 17 сентября 2026, счёт 0:3, групповой этап, чемпионат Европы 2026 по волейболу среди мужчин

Бельгия в трёх сетах одолела Сербию в матче группового этапа мужского ЧЕ-2026 по волейболу
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Мужская сборная Бельгии в трёх сетах одержала победу над Сербией в матче группового этапа чемпионата Европы – 2026. Встреча, которая прошла в Финляндии, завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:16) в пользу бельгийской команды.

ЧЕ-2026 (м) . Группа C. 5-й тур
17 сентября 2026, четверг. 17:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 3
Бельгия
Сербия: Негич, Маринович, Ристич, Ивович, Йовович, Куинджич, Батак, Перич, Машулович, Лубурич, Стефанович, Машулович, Кокеза, Неделькович
Бельгия: Реджерс, Деру, Д'Хюлст, Колман, Пласки, Франсен, Д'Хеер, Ротти, Дермо, Валкирс, Вандекрёйс, Лантсот, Фафшампс, Колсон

Обе команды располагаются в группе С. Помимо них, в ней находятся Финляндия, Дания, Эстония и Нидерланды. После этой игры у Бельгии в активе 13 очков, у Сербии – семь.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин