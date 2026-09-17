Бельгия в трёх сетах одолела Сербию в матче группового этапа мужского ЧЕ-2026 по волейболу

Мужская сборная Бельгии в трёх сетах одержала победу над Сербией в матче группового этапа чемпионата Европы – 2026. Встреча, которая прошла в Финляндии, завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:16) в пользу бельгийской команды.

Обе команды располагаются в группе С. Помимо них, в ней находятся Финляндия, Дания, Эстония и Нидерланды. После этой игры у Бельгии в активе 13 очков, у Сербии – семь.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.