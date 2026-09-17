Владимир Алекно оценил состояние санкт-петербургского «Зенита» перед стартом сезона

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург Владимир Алекно оценил состояние команды перед официальным стартом сезона.

— Уже меньше чем через две недели — первые официальные игры «Зенита» в сезоне-2026/2027 – Кубок Легенд. Как оцениваете состояние команды на данном этапе подготовки к сезону и соперников по группе?

— К нам добавится Маттиа [Бонинфанте], это очень серьёзное вливание и помощь. А по поводу лимита по времени нахождения Стаса [Динейкина] мне ответит медицинский штаб, ничем рисковать мы не будем: если будет готов – будет играть, если будет хоть малейший риск – то нет. Также будет отсутствовать Владислав Бабкевич, по той информации, которую я получаю от медицинского штаба, возможно, сможет помочь команде в рамках 2-го тура в Москве.

То, что вы видели на Спартакиаде плюс Маттиа – этим составом мы поедем в Красноярск. Там будут две команды, с которыми мы уже встречались [«Белогорье» и «Динамо»], даже этим составом сыграли на равных, разница два-три очка в каждой проигранной партии, плюс команда хозяев. Пока не будем забегать наперёд, к каждой команде будем готовиться поэтапно, — приводит слова Алекно официальный сайт МВК «Зенит» Санкт-Петербург.