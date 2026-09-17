Директор МВК «Зенит» Санкт-Петербург рассказал о целях клуба на сезон-2026/2027

Директор мужского волейбольного клуба «Зенит» Санкт-Петербург Анатолий Хайбулкин рассказал о настрое команды на предстоящий сезон и поставленных целях.

— Этот сезон для «Зенита» 10-й, юбилейный. Расскажите, с каким настроением клуб входит в сезон и какие цели и задачи стоят в этом году?

— То, что сезон юбилейный – для нас очень важно, это некая точка отсчёта, мы входим в сезон с хорошим настроением. Мы находимся в стадии эволюции, прогресса. Как говорил Владимир Романович [Алекно], придя в «Зенит», команда складывается, сыгрывается, прогресс есть. Хотел бы сказать петербургским болельщикам, что в этом сезоне вас ожидает масса сюрпризов, активностей, поэтому надеюсь увидеть на каждом матче полные трибуны. Что касается целей и задач, то задача у нас одна стояла все 10 лет. А цель – это самоотдача, упорство, которые игроки продемонстрировали на Спартакиаде. Если мы с ней справимся, то задача будет выполнена. Что касается подготовки в межсезонье, то впервые за 10 лет мы провели сборы в Волейграде, провели два турнира [мемориал Платонова и Спартакиаду]. На мой взгляд, результат есть, и мы выполним все цели и задачи, — приводит слова Хайбулкина официальный сайт МВК «Зенит» Санкт-Петербург.