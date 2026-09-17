Вольвич ответил, ожидал ли стать капитаном команды после перехода в «Зенит» СПб

Центральный блокирующий Артём Вольвич, который в это межсезонье перешёл из казанского «Зенита» в петербургский «Зенит», ответил, ожидал ли получить капитанскую повязку после трансфера.

— Артём, ты с этого сезона в «Зените», и сразу – капитанская лычка. Насколько эта новость для тебя была ожидаемой? Какие задачи у тебя как у капитана команды?

— Очень рад всех видеть, думаю, уже можно всех поздравить с началом нового волейбольного сезона. По поводу капитанства нельзя сказать, что это было ожидаемо, 50 на 50, по моим ощущениям, но Владимир Романович [Алекно] меня назначил, сказав: «Надо». Ну, надо, значит надо, будем работать. Конечно, новый коллектив, были волнение, ожидания, сомнения, как у любого человека, но принял это и пошёл вперёд. Сейчас мы становимся командой, на мой взгляд, у нас это понемногу начинает получаться, — приводит слова Вольвича официальный сайт МВК «Зенит» Санкт-Петербург.