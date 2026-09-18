Мужская сборная Италии одолела Словению в матче группового этапа ЧЕ-2026 по волейболу

Сборная Италии по волейболу одолела Словению в матче группового этапа в рамках чемпионата Европы по волейболу – 2026 среди мужчин. Встреча, которая прошла в Италии, завершилась со счётом 3:2 (25:19, 25:22, 27:29, 19:25, 15:9).

Обе сборные располагаются в группе А. Помимо них, в ней находятся Греция, Чехия, Швеция и Словакия. После этой игры у Италии в активе 14 очков, у Словении – 10.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.