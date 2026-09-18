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Италия — Словения, результат матча 17 сентября 2026, счёт 3:2, групповой этап, чемпионат Европы 2026 по волейболу среди мужчин

Мужская сборная Италии одолела Словению в матче группового этапа ЧЕ-2026 по волейболу
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Сборная Италии по волейболу одолела Словению в матче группового этапа в рамках чемпионата Европы по волейболу – 2026 среди мужчин. Встреча, которая прошла в Италии, завершилась со счётом 3:2 (25:19, 25:22, 27:29, 19:25, 15:9).

ЧЕ-2026 (м) . Группа A. 5-й тур
17 сентября 2026, четверг. 22:05 МСК
Италия
Окончен
3 : 2
Словения
Италия: Лауренцано, Микьелетто, Джаннелли, Балазо, Сбертоли, Сани, Рыхлицки, Боттоло, Галасси, Лавия, Романо, Порро, Сангвинетти, Мати
Словения: Паенк, Планиншич, Козамерник, Маровт, Брачко, Шталекар, Окроглич, Ковачич, Урнаут, Можич, Муянович, Кржич, Найдич, Шен

Обе сборные располагаются в группе А. Помимо них, в ней находятся Греция, Чехия, Швеция и Словакия. После этой игры у Италии в активе 14 очков, у Словении – 10.

Чемпионат Европы — 2026 по волейболу проходит с 9 по 26 сентября на площадках четырёх стран — Италии, Болгарии, Румынии и Финляндии. В турнире принимают участие 24 команды, которые были разбиты на четыре группы. Действующим чемпионом соревнований является сборная Польши.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
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