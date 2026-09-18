Стали известны все пары 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу — 2026

В рамках чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин завершилась групповая стадия, по результатам которой определились все участники плей-офф и пары 1/8 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со сложившимися парами следующего этапа соревнований.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Пары 1/8 финала:

Италия — Дания;

Словения — Сербия;

Греция — Финляндия;

Чехия — Бельгия;

Польша — Латвия;

Украина — Румыния;

Болгария — Германия;

Португалия — Франция.

Матчи 1/8 финала пройдут с 19 по 21 сентября в двух городах — Турине, Италия, и Софии, Болгария. Действующим чемпионом Европы является сборная Польши.