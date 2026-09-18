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Стали известны все пары 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу — 2026

Стали известны все пары 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу — 2026
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В рамках чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин завершилась групповая стадия, по результатам которой определились все участники плей-офф и пары 1/8 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со сложившимися парами следующего этапа соревнований.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Пары 1/8 финала:

Италия — Дания;
Словения — Сербия;
Греция — Финляндия;
Чехия — Бельгия;
Польша — Латвия;
Украина — Румыния;
Болгария — Германия;
Португалия — Франция.

Матчи 1/8 финала пройдут с 19 по 21 сентября в двух городах — Турине, Италия, и Софии, Болгария. Действующим чемпионом Европы является сборная Польши.

Календарь ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
Турнирная таблица ЧЕ-2026 по волейболу среди мужчин
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