Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин — 2026: результаты матчей на 17 сентября

В четверг, 17 сентября, прошёл очередной игровой день чемпионата Европы — 2026 по волейболу среди мужчин. В рамках соревновательного дня завершились матчи группового раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Волейбол. Чемпионат Европы — 2026, мужчины. Групповой раунд. Результаты на 17 сентября:

Словакия – Греция – 1:3 (17:25, 25:21, 22:25, 17:25);

Сербия – Бельгия – 0:3 (19:25, 21:25, 16:25);

Финляндия – Эстония – 2:3 (25:22, 21:25, 22:25, 25:20, 11:15);

Италия – Словения – 3:2 (25:19, 25:22, 27:29, 19:25, 15:9).

Матчи 1/8 финала турнира пройдут с 19 по 21 сентября в двух городах — Турине, Италия, и Софии, Болгария. Действующим чемпионом Европы является сборная Польши.