Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди женщин: расписание матчей на 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, продолжится Кубок Легенд — 2026 по волейболу среди женщин. В рамках игрового дня пройдут матчи группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на пятницу.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, женщины. Расписание на 18 сентября (время московское):

17:00. «Динамо-Ак Барс» Казань — «Тулица» Тульская область;

20:00. «Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Локомотив» Калининградская область.

Турнир завершится 27 сентября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо-Ак Барс» Казань. В финале она обыграла «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:15).